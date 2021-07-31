Türkiye'nin bisiklet ihracatı, bu yılın 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88'lik artışla 70 milyon dolara yükseldi.
Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türk bisikletleri özellikle Avrupa ülkelerinden talep görüyor. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 37,2 milyon dolar olan bisiklet ihracatı, bu yılın aynı döneminde 70 milyon dolara çıktı. İhracattaki artış oranı yüzde 88 oldu.
Türkiye'den 92 ülkeye bisiklet ihraç edildi. Almanya 10,2 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 9,8 milyon dolarla Finlandiya, 9,3 milyon dolarla Fransa izledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, karbon salımını azaltmak isteyenlerin bisiklet kullanımına yöneldiğini belirtti.
Bisikletin artık hobi amaçlı kullanılmadığını, ulaşım aracı olarak nitelendirildiğini vurgulayan Eskinazi, Türkiye'nin bisiklet ihracatının yüzde 70'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığı bilgisini paylaştı.
Bisiklete olan talebin arttıkça bölgeden bisiklet ihracatının da artacağına değinen Eskinazi, "2021 yılı sonunda Türkiye genelinde 150 milyon dolar, Ege Bölgesi’nden ise 100 milyon dolar üzerinde bisiklet ihracatı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!