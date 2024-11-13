Birsen Tezer ENKA Sanat'ta

ENKA Sanat’ın benzersiz akustiğe sahip salonu ENKA Oditoryumu’nda müzik severlerle buluşan konser serisinin bu haftaki konuğu, caz müziğini Türk müziği ögeleriyle harmanlayan sanatçı Birsen Tezer. Sanatçı bu özel gecede, “Saklasam Kendimi”, “Seyri Zaman”, “Tatsız Tuzsuz”, “Kadın” ve “Kağıttan Kaptanlar” gibi ruha işleyen şarkılarını hayranları için seslendirecek. Sanatçıya, önemli müzisyenlerden oluşan ekibi, bas gitarda Gürol Ağırbaş, akustik gitar ve vokalde Tunç Öndemir, elektrik gitarda Emre Tankal ve davulda Derin Bayhan eşlik edecek. 20 Kasım Çarşamba saat 20.30 da gerçekleşecek konser, dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkartacak.

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