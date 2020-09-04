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Fatih Akın'ın yönettiği 'Duvara Karşı'da aldığı rolle tanınan oyuncu Birol Ünel, hayatını kaybetti.

Almanya'da da birçok tiyatro oyunu ve filmde yer alan Ünel, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda, "Meslektaşımız Birol Ünel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Ünel, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.