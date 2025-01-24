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        Haberler Bilgi Ekonomi Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arzı ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak, fon kullanımı, halka açıklık ve büyüklük oranı

        Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz oluyor! Birleşim Grup Enerji hisse fiyatı ve lot miktarı nedir?

        Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz olmaya hazırlanıyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek firma, eşit dağıtım yöntemi ile yatırımcılarına 115 milyon 500 bin lot sunuyor. İleri günlerde detayları netleşecek halka arz, Ocak ayı takviminde yerini aldı. İşte, Birleşim Grup Enerji Yatırımları hisse fiyatı, lot miktarı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:55
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        • 1

          Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz oluyor. 115 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak firma, yüzde 20.02 halka açıklık ve 1.4 milyar TL büyüklük ile yeni yatırımcı portföyü elde edecek. Halka arzdan kazanılan fonun en büyük kısmı, 'şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması' için kullanılacak. İşte, Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arzına dair detaylar...

        • 2

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 12,14 TL olarak belirlendi.

        • 3

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Birleşim Grup, toplamda 115 milyon 500 bin lot dağıtacak ancak olası lot miktarı tablosu henüz yayınlanmadı.

        • 4

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

          Yüzde 35-45 Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması.

          Yüzde 20-25 İnorganik bütümenin finansmanı.

          Yüzde 15-25 Elektrik enerjisi üretim kapasitesi artırımı.

          Yüzde 5-15 Yenileme yatırımaları.

          Yüzde 5-15 İşletme sermayesi.

        • 5

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Firmanın talep toplama tarihleri açıklanmadı.

        • 6

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih önümüzdeki günlerde açıklanacak.

        • 7

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HANGİ BANKALARDA VAR?

          Şu anda hangi bankalarda halka arzı kabul edileceği bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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