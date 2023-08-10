Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı! - Güncel haberler

Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı! - Güncel haberler

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Şişli'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon, yokuştan kayarak 7 araca çarptı.

DHA'nın haberine göre yol kenarındaki duvarın bir bölümünü de yıkan kamyon, son anda önüne çıkan otomobile çarparak durabildi. Kamyondan dökülen yakıt nedeniyle motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Kaza, Fulya Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Bir market zincirine ait kamyonu kullanan Emrah Şahin, yokuş aşağı inerken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon önce park halindeki bir otomobile ardından yokuş yukarı çıkan 3 otomobile çarparak savruldu. REKLAM

Bu kez park edilmiş hafif ticari araca çarpan kamyon ardından yolun solundaki kaldırıma çıktı. Kaldırımda birkaç metre ilerleyen kamyon, yol kenarındaki duvarın bir bölümünü yıkarak tekrar yola indi. Kamyon, bir başka hafif ticari araca da vurduktan sonra son anda önüne çıkan bir otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.