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        Kamyon 7 araca çarptı! Kaza birkaç dakika etkili olan yağmur sonrası yaşandı

        İstanbul Şişli'de birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı. Olayla yokuş aşağı kayan bir kamyon 7 araca çarptı. Kamyondan dökülen yakıt da zor anlara yol açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:57
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        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
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        Şişli'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon, yokuştan kayarak 7 araca çarptı.

        DHA'nın haberine göre yol kenarındaki duvarın bir bölümünü de yıkan kamyon, son anda önüne çıkan otomobile çarparak durabildi. Kamyondan dökülen yakıt nedeniyle motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı.

        Kaza, Fulya Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Bir market zincirine ait kamyonu kullanan Emrah Şahin, yokuş aşağı inerken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon önce park halindeki bir otomobile ardından yokuş yukarı çıkan 3 otomobile çarparak savruldu.

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        Bu kez park edilmiş hafif ticari araca çarpan kamyon ardından yolun solundaki kaldırıma çıktı. Kaldırımda birkaç metre ilerleyen kamyon, yol kenarındaki duvarın bir bölümünü yıkarak tekrar yola indi. Kamyon, bir başka hafif ticari araca da vurduktan sonra son anda önüne çıkan bir otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

        Kaza sırasında yakıt deposu delinen kamyondan yola mazot akması nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Yokuş yukarı ilerleyen bazı sürücülerin motosikletleri devrildi. Bir sürücü ise yolda kalan motosikletini vatandaş ve itfaiyecilerin yardımıyla itti.

        Kamyonun çarptığı hafif ticari araç sürücüsü Erdoğan Kuş, "Kamyon sürücüsü yukarıdan gelirken bir otomobile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonra diğer araca çarpıyor, benim araca çarpıyor sonra kaldırıma çıkıyor daha sonra da arabayı sıkıştırıyor. Yoksa bariyerden aşağı uçacaktı. Fren tutmadığını söylüyor ama bilemiyorum, yollar kaygan, bayır aşağı iniyor" dedi.

        #haberler
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