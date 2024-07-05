Biri 7, diğeri 9 yaşında! Güle oynaya minibüsü yaktılar!

Kütahya'da biri 7, diğeri 9 yaşında iki çocuk güle oynaya minibüsü yaktılar!
Kütahya'da, 7 ve 9 yaşlarında olan ve kuzen oldukları öğrenilen iki çocuk, yol kenarında duran minibüsün içine yanan bir kağıt parçasını atarak aracı kullanılamaz hale getirdi. Olay anı kameraya da yansıdı
Kütahya'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesinde, park halindeki bir minibüsün yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İTFAİYE VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç yangın, kısa sürede söndürüldü.
MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İç kısmı tamamen yanan ve Mehmet Çeri'ye ait olduğu belirlenen minibüs kullanılamaz hale geldi.
YANGINI 2 ÇOCUK ÇIKARMIŞ
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yangını kuzen olan M.E.A. (7) ile M.N.Anın (9) çıkardığını tespit etti.
KAĞIDI YAKIP ARACIN İÇİNE ATMIŞLAR
Güvenlik kamerası kayıtlarında, çocukların kibritle yaktıkları bir kağıt parçasını camı açık olan minibüsün içine attıktan sonra alevlerin yükselmesi yer alıyor.
Çocuklar, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü.