'Bu Sabah' SHOW TV'de 0:00 / 0:00

SHOW TV'de yarın sabah saat 8.30'dan itibaren hafta içi her gün canlı yayınla yeni bir program ekranlara gelecek; 'Bu Sabah'... Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla, reytinglerde en üst sıralarda yer alan SHOW Haber desteğiyle Türkiye ve dünyadan haberlerin yanı sıra güncel olaylar, gerçek hayat hikâyeleri, gündem konuları ve Türkiye’nin en eğlenceli hava durumu izleyicilerle buluşacak. Ebru Akel ve Murat Güloğlu, yeni bir anlayışla izleyiciye sunulacak, sabah ekranlarına yeni bir renk katacak olan 'Bu Sabah'ı Habertürk'e anlattı

SHOW TV, televizyonculuktaki önder konumunu sürdürmeye devam ediyor. İzleyicisine her daim yenilikler sunmayı ve fenomen programlar yaratmayı ilke haline getiren SHOW TV, gündüz kuşağında izleyicisinin karşısına benzersiz bir içerikle çıkacak.

Hafta içi her sabah canlı olarak yayınlanacak 'Bu Sabah'ta Türkiye ve dünyadan haberlerin yanı sıra güncel olaylar, gerçek hayat hikâyeleri, gündem konuları ve Türkiye’nin en eğlenceli hava durumu izleyiciyle buluşacak.

Ekranların en sevilen ve güvenilen isimlerinden Ebru Akel ile Murat Güloğlu'nu buluşturan 'Bu Sabah’, reytinglerde en üst sıralarda yer alan SHOW Haber'in desteğiyle hazırlanacak.

Her konuda farklı stüdyo konukları ile renklenecek 'Bu Sabah', Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun yorumları ve sunumuyla hafta içi sabahlarının vazgeçilmezi olacak.

'Bu Sabah', yarından itibaren hafta içi her gün saat 08.30'da canlı yayınla SHOW TV'de...

Ebru Akel ile Murat Güloğlu, yeni bir anlayışla izleyiciye sunulacak, sabah ekranlarına yeni bir renk katacak 'Bu Sabah'ı Habertürk'e anlattı.

'Bu Sabah', yarın başlayacak. Neler hissediyorsunuz?

Ebru Akel: Heyecanlıyım. SHOW TV ekranlarıyla süregelen yıllar içindeki yolculuğumda yenilenerek, büyüyerek, güçlenerek, öğrenerek geliştiğim bu yolda hem de bu sefer çok da tecrübeli, zevkle takip ettiğim, bilgisine ve televizyonculuğuna güvendiğim sevgili Murat Güloğlu ile olmak bana çok heyecan veriyor.

Murat Güloğlu: Fazlasıyla heyecanlıyım. Çok istediğim, beklediğim tarzda bir program olacak, Ebru Akel ile beraber... Sabah yayınlarına farklılık getireceği kesin. Televizyondan kopmuş, programlara küsmüş insanları ekranla barıştıracak, her yaştan izleyicinin zevk alacağı bir program yapacağız. Nasıl bu kadar emin söylüyorum? Çünkü gerek Ebru gerek ben televizyonda çok farklı işlere imza attık bunca zaman. Şimdi birlikteliğimizden doğacak gücü görebiliyorum.

'Bu Sabah'ın içeriğinden söz edebilir misiniz?

Ebru Akel: 'Bu Sabah'ın içeriğinde bizim gündemimize neler düşüyor diye başladığımız hikâyede aslında Murat'ın gözünden, benim gözümden geçenler onun haberci kimliğiyle benim biraz daha içeriksel anlamdaki tecrübemle ortaya iyi bir harman çıkacağını düşünüyoruz. Yoruma açık yine dil cambazlığımızı konuşturabileceğimiz olabildiğince doğal, olabildiğince anlaşılır konuşarak kendi dilimizde bir şeyler anlatma çabasında olacağız. Buradaki en büyük hikâyemiz aslında bu olacak.

Murat Güloğlu: Duruşumuz tavrımız, tarzımız çok açık. Olduğumuz gibiyiz, göründüğümüz gibiyiz. SHOW Haber'in değerli katkılarıyla harika bir iş çıkaracağız. Haberlere yorumlar, bizim görüşümüz, yorumumuz, vatandaşın söylemek isteyip de söyleyemediği ne varsa tabii ki bizde olacak. Halkın sesi olacağız. Sorunlara pozitif yaklaşıp, her kesime hitap edeceğiz.

'Bu Sabah'ı hem sizin daha önce yaptığınız programlardan hem de diğer sabah programlarından neler ayıracak?

Ebru Akel: Bence buradaki en büyük ayrımımız Murat Güloğlu ve Ebru Akel ikilisinin yani ekranda farklı kulvarlarda yıllarca izleyicilerle farklı bağlar kurmuş ve izleyiciler tarafından sevilmiş, kabul görmüş iki kişinin bir araya gelmiş olması. Tabii aynı zamanda kadın ve erkeğin olaylara bakış açısındaki fark…

Murat Güloğlu: Üslubumuz, olaylara yaklaşımımız... Ben gazeteciliğin getirdiği sorumlulukla olaylara yaklaşırım. Milleti galeyana getirmek, en hafif tabiriyle gaz vermek için olmadık ifadeler kullanmam, kullanamam. Bilinç ve sorumluluk bu noktada son derece önemli. Haberlerimizin yanı sıra, kısa bilgilendirmeler, ilgi çekici konuklar, sürprizli hava durumu da izleyici için farklı olacak. Batıda örneklerini gördüğümüz tarzda programcılık yapacağız SHOW TV'de. Hepimiz hep beraberce uzun yıllar çok eğleneceğiz ve çok bilgileneceğiz.

'Bu Sabah'tan önce tanışıyor muydunuz? Birbirinizin programlarını izler miydiniz?

Ebru Akel: Hayır, bire bir tanışmıyorduk. Tabii ki kendisini biliyor ve izliyordum ancak ikimizin partner olabilme fikri gündeme geldiği andan itibaren Murat'ın programlarını daha farklı bir gözle izledim. Habertürk'te yapmış olduğu sabah programını hiç kaçırmadım, onu tanımaya çalıştım.

Murat Güloğlu: TV ekranlarından tanıyordum ancak program fikri ortaya çıkınca öğrendim ki birçok ortak dostumuz varmış. Televizyonda partnerli işler çok kolay değildir ancak Ebru'nun adını duyduğumda kalbimden 'tamam bu iş' dedim. Zaman ilerledikçe de birbirimizi daha fazla tanıma fırsatı bulduk.

Bir araya geldiğinizde neler hissettiniz? 'Bu Sabah'a nasıl hazırlandınız?

Ebru Akel: İlk bir araya geldiğimizde bin yıldır tanışıyormuş gibi hissettik. Murat’a da sormak lazım ama benim kendi hissim açıkçası bu. Sanki yıllardır arkadaşız, birbirimizi biliyoruz gibi gerçi şu da bir gerçek, aynı sektörde olup aynı disiplinle ve aynı saatlerde aynı özveriyle çalışan kişiler birbirini gözünden tanır. Öyle bir kapı açabilirim size. Dolayısıyla o beni ben onu anlayarak, o bana ben ona saygı duyarak, o ve ben birbirimize neler katabileceğimizi düşünerek ilerleyebileceğimiz bir iş yapma çabasındayız.

Murat Güloğlu: Nihayetinde enerji meselesi bu ortaklıklar. Nazar değsin istemem ama o da tam anlamıyla tutuyor. Ebru'nun televizyonculuk deneyiminden faydalanacağım kesin. Zaten aynı dili konuşan insanlar bir araya geldiklerinde 40 yıllık arkadaşmış gibi sohbeti sürdürebilir. Bunu da daha ilk dakikadan yakaladık. Bir araya geldiğimizde Ebru'nun kahkahaları beni daha da motive etti. Belli ki eğlenerek yapacağımız bir iş olacak. E bu da izleyiciye elbette geçecek.

Partnerli program yapmak hem kolay, hem değil. Siz bu programda birbirinizin hangi özelliklerinden faydalanacaksınız?

Ebru Akel: Almış olduğum eğitim ve aslında hayata bakış açımda insana saygı, etik olmak, emeğe saygı bir numarada yer alır. Dolayısıyla bir şey yapma çabasındayız hepimiz bu hayatta. Ve bu çabada herkes birbirini en özverili şekilde kucaklamalı. Çünkü birlikte büyüyoruz. Birbirimizi destekleyerek büyüyoruz. Buna her alanda, her türlü ilişkide, iş ilişkisinde, aşk ilişkisinde, anne - çocuk ilişkisinde, anne - baba ilişkisinde, aslında bütün ilişkilerde birlikteliğin uyum halinde, belli bir uyumla ve birliktelikten duyduğunuz hazla ve eğlenceyle, en önemlisi eğlenerek işinizi yapabilmekle çoğalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla faydalanabileceğim çok fazla nitelik de var burada.

Murat Güloğlu: Ebru, TV programcılığı konusunda çok deneyimli bir isim. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir televizyonda işini rahatlıkla yapabilir. Programcılığın eşsiz bir takım oyunu olduğunu ikimiz de kavramış insanlarız. Sabah yayınlarını ikimiz de çok seviyoruz. Programcılığı ve stüdyoya hakimiyeti benim için önemli olacak.

İzleyicilere kendinizi kabul ettirmenin en büyük sırrı nedir?

Murat Güloğlu: Açık ve net söylüyorum ki, içtenlik ve güvenilirlik. Ben ekranda da evimde davrandığım gibi davranabiliyorum. Bu da kabiliyet meselesi tabii. Tadında şakalar, ince espriler, saygılı tutumu önemserim. Şimdi bu programla benim de çok özlediğim Murat Güloğlu ile karşılaşacak izleyici. Bu da her iki tarafı da motive edecektir.

TV kariyerinizde edindiğiniz en önemli öğreti nedir?

Ebru Akel: Hiçbir zaman 'oldum' dememek. Aslında bu benim hayat öğretim. Hiçbir şeyi çok iyi biliyorum dememek ama kendince tecrübelerinin arkasında ve kendi inandığın şeylerin arkasında da durabilmek. Yani hem sen olabilmek hem gelişmeye açık olabilmek. Aynı zamanda çevrende olup biten her şeyin de farkında olabilmek… Kendimin, arzularımın, isteklerimin farkındayken karşımdaki ile de empati kuruyorum. Bu benim aslında önemli anahtarlarımdan biri. Dolayısıyla da öğretilere baktığımızda; insanı anlamak, koşulsuz sevgi, saygı ve disiplin.