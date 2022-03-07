"İstedikleri şey sadece sevgi!"

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Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğü ile bilinen oyuncu Biran Damla Yılmaz, hafta sonu Silivri Canları Barınağı'nı ziyaret etti. Uzun süredir barınağa destek olan ve daha önce oradan bir köpek sahiplenen Yılmaz, saatlerce hayvanları besledi ve onlarla oyunlar oynadı.

O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan Biran Damla Yılmaz, barınaktaki köpeklerin sahiplenilmesi için hayranlarına çağrıda bulundu.

"ONLARIN SESİ OLALIM"

24 yaşındaki oyuncu, paylaşımında "Yüzlerce çocukla tanıştım. İstedikleri şey sadece sevgi. Onlarla yüz yüze gelince kendi adıma ve insanlık adına çok utandım. Hadi bize ihtiyacı olan çocukların sesi olalım. Onların koşulsuz sevgisi ile şifa bulalım." ifadelerine yer verdi.