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Tansel Öngel'den 'Biran Damla Yılmaz' açıklaması

Tansel Öngel, bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Öngel, "Yan yana gelen herkesi yakıştırıyorlar. Sağ olsunlar bizi de yakıştırmışlar fakat biz sadece arkadaşız. Benim hayatımda sadece iş var" dedi

07.03.2022 - 08:39 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yönetmenliğini Çağ Çalışkur’un üstlendiği, İngiliz yazar Simon Stephens’e ait olan "Dalgakıran/ Sea Wall" adlı tiyatro oyununun prömiyeri önceki akşam gerçekleşti. Geceye katılan isimler arasında yer alan Tansel Öngel, basın mensuplarıyla sohbet etti.

  • "ARKADAŞIMA ŞAHİTLİK ETMEYE GELDİM"

    "Her şey yolunda." diyen ünlü oyuncu, "Masumlar Apartmanı' devam ediyor, 'Maske Kimsin Sen' bitti. Bence çok güzel bir programdı, üzüldüm. Çok güzel de tepkiler alıyorduk. Bu tür programlar bitmemeli, artmalı. Aslında çok severek sunduğum bir programdı. Bu akşam da tek bir beklentim var; canım arkadaşım Serkan'ın (Altunorak) yıldızının parlaması. Ona şahitlik etmeye geldim. Kendisi benim okuldan arkadaşım zaten. Eminim çok güzel bir oyun oynayacak. Metni de biraz biliyorum. Serkan bu akşam sahnede hepimizi mest edecek." şeklinde konuştu.

  • "BENİM HAYATIMDA SADECE İŞ VAR"

    Gazeteciler, Öngel'e, "Bir dönem Biran Damla Yılmaz ile adınız anıldı. Hatta spor yaparken fotoğraflarınız ortaya çıktı fakat şu anda kendisinin Çağrı Telkıvıran ile bir ilişkisi var. Aranızda aşk olmuş muydu?" sorusunu yöneltti.

    Konuyla alakalı açıklama yapan Tansel Öngel, "Kendisi de açıkladı; biz sadece arkadaşız. Yan yana gelen herkesi yakıştırıyorlar. Sağ olsunlar bizi de yakıştırmışlar fakat biz sadece arkadaşız. O insanın bir ilişkisi var. O anlamda bir ilgim yok ama arkadaşlık olarak var. Benim hayatımda sadece iş var." dedi.

  • EL ELE GELDİLER

    Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın Gümüşsuyu'ndaki bir restoranda düzenlediği doğum günü partisine, Çağrı Telkıvıran ile birlikte el ele gitmişti.

    İkili, gazetecilerin, "Geçtiğimiz günlerde birlikte çekildiniz ancak ilişkiyi kabul etmemiştiniz. Şimdi ise el elesiniz..." sözlerinin üzerine, "Biz öyle bir şey yapmadık arkadaşlar, yanlış hatırlıyorsunuz." diyerek, gülmeye başlamıştı.

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