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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 136.son bölüm tek parça ful izle!

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 136.son bölüm tek parça izle!

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler son bölüm izleme linkini araştırmaya başladı. Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan'ın yer aldığı dizi perşembe akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm linki haberimizde. İşte detaylar...

12.05.2022 - 22:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 12 Mayıs Peşembe günü yeni bölümüyle dizi severlerin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde neler yaşandı merak konusu oldu. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'nın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldığı dizi 136. bölümü ekranlara geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izleme linki...

  • BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 136. BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Bir Zamanlar Çukurova 136.bölüm izleme linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.atv.com.tr/bir-zamanlar-cukurova/bolumler

  • BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 136. BÖLÜM ÖZETİ

    Kadınların hakkını savunan Züleyha katillerin hedefinde

    Çolak'ın işçileri arasındaki huzursuzluğu fark eden Züleyha olaya müdahale etmek isterken Çolak'ın kadın işçilerden birini tokatladığını görünce çılgınca döner. Kadın işçilerin de erkeklerle aynı yevmiyeyi alması için sesini yükselten Züleyha, Çolak'ın tepkisini çeker.

  • Kadınların eşit haklara kavuşması için mücadeleye karar veren Züleyha, Fikret'in de yardımıyla bir destek sandığı kurar. Çolak tarlalarında çalışacak işçi bulamayınca ortam iyice gerilir. Hakan ise Züleyha'nın içinde bulunduğu çok daha büyük bir tehlikenin farkındadır. Züleyha'nın gizemli bir katilin hedefinde olduğunu öğrenen Hakan, Abdülkadir'le birlikte Züleyha ve çocukları korumak üzere harekete geçer.

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