Bir Zamanlar Çukurova son bölüm 21 Nisan Perşembe ATV ekranlarında yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde; Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Başrolünü Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'nın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm izlemek isteyen dizi severler Bir Zamanlar Çukurova son bölümü tek parça izleme linkini araştırıyor.