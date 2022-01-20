Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bir Zamanlar Çukurova Gülten öldü mü, ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten'i canlandıran Selin Genç diziden neden çıktı?

Bir Zamanlar Çukurova Gülten öldü mü, diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konularının arasında yer alıyor. Bir süredir çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Bir Zamanlar Çukurova dizisinden 2 ismin ayrılacağı konuşuluyordu. Bir Zamanlar Çukurova Gülten öldü mü, diziden ayrıldı mı? Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten'i canlandıran Selin Genç diziden neden çıktı?

20.01.2022 - 12:38 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yapımcılığını Tims&B Productions şirketinden Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın yaptığı fenoemn dizi Bir Zamanlar Çukurova ekrana gelen her bölümüyle sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 120. bölüm fragmanında yer alan kaza sahnesi günlerdir Bir Zamanlar Çukurova Gülten öldü mü, diziden ayrıldı mı sorusunun araştırılmasına neden olmuştu. İşte Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç diziden ayrıldı mı sorusunun cevabı 

  • BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GÜLTEN ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILDI MI?

    Bir Zamanlar Çukurova 120. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Gülten ve Saniye'nin tekerleği değiştirmeye çalışırken hızla gelen bir arabanın onlara çarpması sonucunda yere yığıldıkları görünüyor. Gülten ve Snaiye'nin diziden ayrılıp ayrılmadığı 120. bölümde belli olacak. 

  • BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.