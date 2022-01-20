Yapımcılığını Tims&B Productions şirketinden Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın yaptığı fenoemn dizi Bir Zamanlar Çukurova ekrana gelen her bölümüyle sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 120. bölüm fragmanında yer alan kaza sahnesi günlerdir Bir Zamanlar Çukurova Gülten öldü mü, diziden ayrıldı mı sorusunun araştırılmasına neden olmuştu. İşte Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç diziden ayrıldı mı sorusunun cevabı