14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Zamanlar Çukurova 55. son bölümü izleyicisi ile buluştu. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, Yılmaz, İtalyanlarla yaptığı sulama sistemleri anlaşması ile Çukurova’da günün adamı haline gelir. Bir yandan Vali tarafından başarısı kutlanırken bir yandan da gelen siparişleri yetiştirmeye çalışır. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 55. BÖLÜM ÖZETİ
Müjgan, otomobilin içinde Züleyha’nın sabah boynunda gördüğü fuları bulunca, konakta yine iki aile karşı karşıya gelir. Müjgan, elinde Züleyha’nın fuları ile kapıya dayanınca Demir de Züleyha’ya hesap sorar. Müjgan ise ne olursa olsun, ikisinin görüştükleri fikrinden vazgeçmeyecektir. Konağın bahçesinde beklemedikleri anlarda karşılaşan Yılmaz ve Züleyha için de hayat gittikçe daha zor hale gelir.
YILMAZ VE DEMİR ULUSLARARASI YATIRIM YARIŞINDA!
Yılmaz, İtalyanlarla yaptığı sulama sistemleri anlaşması ile Çukurova’da günün adamı haline gelir. Bir yandan Vali tarafından başarısı kutlanırken bir yandan da gelen siparişleri yetiştirmeye çalışır. Onun bu başarısına en çok, zamanında Demir’in sanayileşme isteklerinin hepsini geri çeviren Hünkar bozulur. Bir an önce Yamanların da sanayi yatırımı yapması gerektiğini söyler.
MÜŞTEMİLATTAN ÜZÜM KIZIN SEVİNCİ İLE GÜLTEN’İN MUTLULUĞU YANSIYOR
Saniye annesi ile hayata yeniden tutunan Üzüm, aynı onun gibi olmak ister. Onunla birlikte işe de giden Üzüm, herkesin mutluluk kaynağı haline gelmiştir. Çetin ile bir an önce evlenmeyi bekleyen Gülten, durumu abisi Gaffur da öğrensin istemektedir.
FEKELİ BEHİCE’YE ÖYLE BİR SÜRPRİZ YAPAR Kİ, EN ÇOK HÜNKAR’IN KALBİ ACIR
Bir yandan Yılmaz’ın yaptığı uluslararası anlaşmanın getirdiği yoğun işlerle uğraşan Fekeli, bir yandan da kalp krizinin ardından hayat muhasebesine başlamıştır. Behice ise Fekeli’yi yalnız bırakmamak için konağa tamamen yerleşip; evin hanımı gibi davranmaya başlar. Fekeli, tüm Çukurova’nın katıldığı bir organizasyonda sahneye çıkar ve öyle bir şey söyler ki, Behice mutluluktan, Hünkar şaşkınlıktan donakalır!
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