Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in değiştirilmesinden bu yana geçen bir yıllık sürede 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu

- Söz konusu dönemde Türk vatandaşlığı için yapılan başvuru sayısı ise 3 bin 859'a ulaştı

Yatırım danışmanlık şirketi Grow in EMEA'nın kurucu ortağı Ali Rıza Babaoğlan, "(Yeni yönetmelikle son bir yılda) Önceki yıla göre yabancı yatırımcıların ilgisi en az 10 kat arttı. Programın Türk ekonomisine ciddi fayda sağladığını görüyoruz. Başta Müslüman ülkeler ve yakın coğrafyalar olmak üzere dünyanın her yerinden yatırımla Türk vatandaşlığına geçmek için talep geliyor" dedi.

Sürecek...