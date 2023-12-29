Bartın'da olay, 9 Mart'ta Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde meydana geldi. Nuri (38) ve Muharrem (42) Kayık kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

"ONA MÜEBBET HAPİS VERİLSİN"

Duruşmada söz hakkı verilen anne Yurdanur Kayık, "Cezaevinde bulunan kişiden şikayetçiyim. Ona müebbet hapis cezası verilsin. Bana bakan yavrumu kaybettim. Davacıyım. Bu cezaevindeki kişi daha önce de cezaevinde yattı. Ölen oğlum Muharrem hep buna baktı. Muharrem benim yavrumdu, o bir başkaydı" dedi.

"KAVGAYI HEP NURİ ÇIKARTIYORDU"

Sanık avukatının, "Rahmetli oğlunuzla, şu anda cezaevinde bulunan oğlunuzla bir kavgası oldu mu?" sorusuna ise Yurdanur Kayık, "Kavgayı hep Nuri çıkartıyordu. Muharrem´i sürekli tehdit ederdi. Muharrem hep bana, 'Onun evinin önünden bile hızlı hızlı geçiyorum muhatap olmamak için' derdi" diye konuştu

"BEN AĞABEYİMİ ÇOK SEVİYORDUM"

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık Nuri Kayık'a, "Annenin söyledikleri hakkında ne diyeceksin?" diye sordu. Sanık Kayık, "Ben annemin söylediklerini kabul etmiyorum. Ben ağabeyimi çok seviyordum. Bunlar beni hep darp ediyordu. Beni eve çağırıp darp edip, evden atıyorlardı. Benim mal mülkle işim olmaz. Hatta ben benim üzerimdeki bütün mal varlığımı ablama verdim. Ben ağabeyimi herkesten çok seviyordum. Ağabeyimi doldurup hep üzerime salıyorlardı. Cezaevinden çıktından sonra güzel bir hayat kurmak istedim. Ben sürekli düzenli hayatım olsun diye sınavlara da giriyordum. Hatta olayın olduğu gece İş-Kur´dan beni aradılar. Ertesi gün işe başlayacaktım. Ama olmadı. Olaydan sonra ağabeyimin yanına gittim, ambulansı ben aradım. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Nuri Kayık´ın tutukluluk halinin devamına karar verip, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.