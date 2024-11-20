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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun ‘Bir Minecraft Filmi’nin yeni fragmanı yayınlandı - Teknoloji Haberleri

        ‘Bir Minecraft Filmi’nin yeni fragmanı yayınlandı

        Tarihin en çok satan video oyunu Minecraft'ın gerçek oyuncuların oynadığı ilk sinema uyarlaması, "Bir Minecraft Filmi"nin yeni fragmanı ve posteri yayınlandı. Tüm zamanların en popüler oyunlarından Minecraft'ın beyazperde uyarlamasında başrolleri Aquaman'den tanıdığımız aktör Jason Momoa ve Hollywood'un ünlü komedyeni, 'Kung Fu Panda 4' filminin yıldızı Jack Black paylaşıyor. Çıkış tarihi de belli olan film bahar aylarında yayında olacak...

        Giriş: 20.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:15
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        Oyun film oluyor, işte yeni fragmanı
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        Günümüz dijital dünyasında video oyunları, sadece oyuncular için bir eğlence aracı olmaktan çıkıp popüler kültürün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sinema sektörü de bu potansiyeli fark ederek, son yıllarda oyunlardan uyarlanan birçok başarılı yapımın beyaz perdede yer almasını sağladı. Bu filmler, sadece oyunseverlerin değil, aynı zamanda geniş izleyici kitlesinin de ilgisini çekiyor. Oyunların zengin hikayeleri, dinamik karakterleri ve büyüleyici dünyaları, sinema perdesinde de izleyicilere eşsiz deneyimler sunuyor.

        Mojang Studios tarafından geliştirilen ve 2011 yılında piyasaya sürülen Minecraft da bu trende ayak uydurarak 2025 baharında beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor.

        Minecraft fanlarını heyecanlandıran Bir Minecraft Filmi’nin yeni fragmanı ve resmi posteri yayınlandı. Başrollerini Jason Momoa ve Jack Black'in paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda, Napoleon Dynamite ve Nacho Libre gibi filmlerle tanınan Jared Hess oturuyor. Filmde ayrıca Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Jennifer Coolidge ve Kate McKinnon rol alıyor.

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        FİLM NE ANLATIYOR?

        Gizemli bir portaldan geçen dört uyumsuz kişinin Garrett “Çöp Adam” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) ve Dawn (Brooks) macerasına ortak olduğumuz filmde, Piglinler, zombiler, domuzlar ve Minecraft dünyasından tanıdığınız onlarca yüz olacak! İkonik oyunun beyaz perdedeki ilk macerasının konusu şöyle: Dört uyumsuz -Garrett "Çöp Adam" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) ve Dawn (Brooks)- gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekildiklerinde kendilerini sıradan sorunlarla mücadele ederken bulurlar. Hayal gücüyle gelişen tuhaf, kübik bir harikalar diyarına gelmişlerdir. Eve dönmek için bu dünyada ustalaşmaları (ayrıca onu Piglinler ve Zombiler gibi kötü şeylerden de korumaları) ve beklenmedik, uzman bir inşacı olan Steve'le (Black) büyülü bir maceraya atılmaları gerekecektir. Birlikte atılacakları macera, beşini de cesur olmaya ve her birini benzersiz bir şekilde yaratıcı kılan nitelikleriyle yeniden bağlantı kurmaya zorlayacak... Yani gerçek dünyada başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileriyle.

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        YÜZÜKLERİN EFENDİSİ SERİSİYLE OSCAR KAZANAN GRANT MAJOR DİREKSİYONDA

        Gerçek dünya ile Minecraft evrenini birleştiren ilginç bir hikâye sunan filmin kamera arkası ekibi başarılı isimlerle dolu.

        Filmin yapımcılığını Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Olafsson ve Vu Bui yürütüyor. Başyapımcılığını ise Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza, Jonathan Spaihts, Pete Chiappetta, Andrew Lary ve Anthony Tittanegro üstleniyor.

        Yönetmen Jared Hess’in kamera arkasındaki yaratıcı ekibinde BAFTA adayı görüntü yönetmeni Enrique Chediak, Oscar ödüllü yapım tasarımcısı Grant Major, kurgucu James Thomas, Oscar ödüllü VFX sorumlusu Dan Lemmon ve kostüm tasarımcısı Amanda Neale yer alıyor. Filmin oyuncu seçimleri ise Rachel Tenner tarafından yapıldı. Müzik sorumluları Gabe Hilfer ve Karyn Rachtman. Filmin müzikleri de Mark Mothersbaugh'a ait.

        Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Bir Minecraft Filmi”, 4 Nisan 2025’te vizyonda olacak.

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