Bir kişi İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yaktı

Bir kişi İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yaktı

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İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. AA muhabiri, konuya ilişkin Washintgon İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkilisinden bilgi edindi.

Yetkili, Washington İtfaiye ekibine yerel saatle 13.00 civarında bir ihbar yapıldığını bildirdi.

İhbarda, İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde, yetişkin bir erkeğin kendini ateşe verdiğinin kaydedildiğini aktaran yetkili, "Olay yerine ulaştığımızda, üniformalı gizli servis personeli tarafından yangının söndürüldüğünü gördük." açıklamasında bulundu.

Kendisini ateşe veren kişinin, bölge hastanesine kaldırıldığını ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkili, bu kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşmadı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.