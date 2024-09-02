Bir kilogram organik Sason balı 300 bin liraya satıldı

Festivalin Batman'ın ve Sason'un tanıtımı açısından önemini vurgulayan Canalp, "İnsanlarımızın çalışmaya ihtiyacı olduğu kadar eğlenmeye de ihtiyacı vardır. Bu festivaller aynı zamanda hepimizin beraberce eğlenebilmesine imkan sağlayan sosyal organizasyonlardır. Ama bundan da öte bu festivallerde köylerimizde üretilen ürünlerin tanıtımını yapıyoruz." dedi.