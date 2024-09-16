Bir kentte daha ortaya çıktı | Son dakika haberleri

Bir kentte daha ortaya çıktı | Son dakika haberleri

REKLAM advertisement1

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy köyü merasındaki tarım arazilerinin ortasında obruk oluştu.

Derinliği yaklaşık 2, genişliği ise 4 metre olan obruk vatandaşları tedirgin etti.

Daha önce bölgede obruk görmediklerini ifade eden köylüler, obruğun kurak geçen yaz mevsiminden sonra oluştuğuna dikkat çekti.

Bölge sakinlerinden Orhan Ekşi, ortaya çıkan obrukla ilgili yetkililerden önlem alınmasını istedi. Ekşi, "Burası gerçekten çok tehlikeli, çevresi kapatılmalı çünkü vatandaşların ineği ya da koyunu içerisine düşebilir. Bu yüzden yetkililer duruma el atmalı" dedi.