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        Eskişehir'in ardından bir kentte daha ürküten görüntü

        Konya Ovası bölgesinde sayıları giderek artan, geçen hafta Eskişehir'de de görülen obruklara bir yenisi Afyonkarahisar'da eklendi. Emirdağ ilçesindeki merada tarım arazisinde oluşan obruk nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, özellikle hayvanların obruğa düşmemesi için önlem alınmasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:38
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        Bir kentte daha ortaya çıktı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy köyü merasındaki tarım arazilerinin ortasında obruk oluştu.

        Derinliği yaklaşık 2, genişliği ise 4 metre olan obruk vatandaşları tedirgin etti.

        Daha önce bölgede obruk görmediklerini ifade eden köylüler, obruğun kurak geçen yaz mevsiminden sonra oluştuğuna dikkat çekti.

        Bölge sakinlerinden Orhan Ekşi, ortaya çıkan obrukla ilgili yetkililerden önlem alınmasını istedi. Ekşi, "Burası gerçekten çok tehlikeli, çevresi kapatılmalı çünkü vatandaşların ineği ya da koyunu içerisine düşebilir. Bu yüzden yetkililer duruma el atmalı" dedi.

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        #yerel haberler
        #Obruk
        #Eskişehir
        #afyonkarahisar
        #elmadağ ilçesi
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