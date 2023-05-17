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Bir iki teker dramı daha! Konya'da liseliler kahretti, diz çöküp başında bekledi

Trafikte var olma mücadelesi veren iki teker sürücülerinin yaşadığı kazaların ardı arkası kesilmiyor. Ocaklara ateş düşüren o kazalardan biri Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşandı. Midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Mert Yusuf Baştuğ ile arkasında oturan arkadaşı 17 yaşındaki Hüseyin Talha Akçay, hayatını kaybetti

Giriş: 17.05.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
Bir iki teker dramı daha! Konya'da liseliler kahretti, diz çöküp başında bekledi
DHA

Konya'da, midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Yusuf Baştuğ (16) ile arkasında oturan Hüseyin Talha Akçay (17), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Halkapınar yolunda meydana geldi. Sabri E. yönetimindeki midibüs ile lise öğrencisi Mert Yusuf Baştuğ'un kullandığı motosiklet çarpıştı.

Ehliyetsiz sürücü Baştuğ olay yerinde hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı Hüseyin Talha Akçay yaralandı.

Mert Yusuf Baştuğ ile H&uuml;seyin Talha Ak&ccedil;ay
Mert Yusuf Baştuğ ile Hüseyin Talha Akçay

Kazayı öğrenip, bölgeye gelen Hasan Hüseyin Baştuğ, oğlunun cansız bedeni başında dizleri üzerine oturup, uzun süre bekledi.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçay da kurtarılamadı.

Midibüs sürücüsü Sabri E. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberi Hazırlayan : İsmail Bölükbaşı

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