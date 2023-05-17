Bir iki teker dramı daha! Konya'da liseliler kahretti, diz çöküp başında bekledi
Trafikte var olma mücadelesi veren iki teker sürücülerinin yaşadığı kazaların ardı arkası kesilmiyor. Ocaklara ateş düşüren o kazalardan biri Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşandı. Midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Mert Yusuf Baştuğ ile arkasında oturan arkadaşı 17 yaşındaki Hüseyin Talha Akçay, hayatını kaybetti
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Bir iki teker dramı daha! Konya'da liseliler kahretti, diz çöküp başında bekledi/bir-iki-teker-drami-daha-liseliler-kahretti-3592438
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