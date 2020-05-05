Bir Hayal Bir Oyun yarışmasında kazanan belli oldu

Çocukların yeteneklerini fark etmelerini sağlamak ve özgüvenlerini artırmak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen “Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nda sonuçlar belli oldu. “Acayip Teknolojik Masallar” adlı hikayesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci olurken, ‘Emojiler Diyarı” hikayesiyle Çağla Çalova ikinci, “Tersine Dünya” hikayesiyle Ali Eren Ayaz ve “Gök Taşı Canlıları” hikayesiyle Cansu Akça üçüncülüğü paylaştılar.

ÇOCUKLARIN HAYALİ TİYATRO SAHNESİNDE HAYAT BULACAK

Üçüncü döneminde, 22 farklı şehirden toplamda 268 başvuru alan Bir Hayal Bir Oyun’da tüm hikayeler jüri üyeleri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirildi.

Birinci seçilen ‘Acayip Teknolojik Masallar’ isimli hikaye, yönetmen Gaye Cankaya ve ekibi tarafından oyunlaştırılarak Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun 2021 programı kapsamında çeşitli illerde sahnelenip, çocuklarla buluşacak.

Öte yandan, dereceye giren ilk üç hikaye ödüllendirilirken, ilk 15’e giren hikayelerin tümü ise bir kitapta toplanarak yayımlanma şansını yakalayacak.