26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Piyasalarda pazartesi günü eşine az rastlanır şekilde, küresel şirket satın almaları yaşandı. Büyümek için yeni kaynaklar bulmak adına rakipleri satın alma yoluna giden şirketler pazartesi günü 70 milyar doların üzerinde uluslararası satın alma anlaşmasına imza attı.
Finansal yatırım ve aracılık şirketi Charles Schwab, Fransız lüks tüketim üreticisi LVMH, İsviçreli ilaç şirketi Novartis ve Japon endüstri devi Mitsubishi sektörlerindeki hakimiyetini artırmak için rakiplerini satın aldı.
Pazartesi günü yapılan işlemlerde dünyaca ünlü mücevherat markası Tiffany & Co tam 16.6 milyar dolar karşılığında Fransız LVMH tarafından satın alınırken, Charles Schwab da TD Ameritrade için 26 milyar dolar ödeyecek.
İsviçreli Novartis de biyoteknoloji şirketi Medicines için 9.7 milyar dolar öderken, Mitsubishi öncülüğündeki konsorsiyum da Hollandalı Eneco'yu 4.1 milyar dolar karşılığında satın aldı.
Eğlence sektöründe eBay, online biletleme şirketi StubHub'ı 4.1 milyar dolar karşılığında Viagogo'ya sattı.
Financial Times'ın haberine göre, merkez bankalarının faz indirerek borçlanmayı kolaylaştırması ve düşük maliyetli finansman imkanı yaratmasıyla ekonomik durgunluk endişelerinin arttığı bir dönemde gerçekleşen satın almalar şirketlerin halen 'canlı' olduğunu gösteriyor.
Resesyon korkusunun ABD getiri eğrisinin tekrar yukarıya dönmesiyle bertaraf edildiği belirtilirken, kredi derecelendirme S&P Global'in da resesyon ihtimalinin azaldığına dikkat çektiği vurgulandı. ABD - Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olgunlaşmasıyla borsaların da yükselişe geçtiğinin altı çizildi.
Bankacılar ise nakit açısından varlıklı şirketlerin, çoğu gelişmekte olan ülke pazarlarının artan jeopolitik kaygıların risk - kazanç oranlarının tehlikeli görünmesi nedeniyle ABD pazarını hedeflediğini belirtiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!