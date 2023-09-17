Kastamonu'da köyü alevler sardı! bir evde başlayan yangın 10 eve sıçradı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, diğer evlere sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev küle dönerken, bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi
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Kastamonu'nun Araç ilçesi Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. (Fotoğraf: AA)
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İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev yandı. (Fotoğraf: AA)
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Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. (Fotoğraf: AA)
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Yangının ormanlık alana sıçramaması için helikopterin de desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: AA)
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Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangının diğer evlere de sıçraması önlendi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma ile alevler kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında alevlere teslim olan 10 ev ve 3 ahır kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: İHA)
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekçi de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yangında 10 evin yandığını belirterek, "Ailelerden dört tanesi sürekli burada oturan ailelerimiz. Diğerleri dışarıdan yazları gelen ailelerimiz. Üç de ahırımız yandı. Şükürler olsun ki tabii ki en büyük tesellimiz de can kaybımız yok, herhangi bir hayvan telefi de yok. Onları kurtarmışlar. Yarından itibaren AFAD gelecek, genel afet kapsamına girmesi de olumlu bir durum. Onların ölçüleri var. Burada olan yangın afet çerçevesinde değerlendirilecek. Dolayısıyla vatandaşlarımıza konut yapımı, ahırlarının yapımı için AFAD'ın, devletimizin yardımları söz konusu olacak. Bu arada da bunlar yapılıncaya kadar biz yarından itibaren geçici olarak hem vatandaşların barınması için hem hayvanlarının kışı geçirecek şekilde çadırların temini için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Tabii şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarını arkadaşlarımız devam ediyorlar. Çok şükür ormana falan da bir sirayet olmaması da güzel" dedi. (Fotoğraf: İHA)
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Öte yandan, yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı. Yangının ilk belirlemelere göre, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor. (Fotoğraf: İHA)
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(Fotoğraf: DHA)
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(Fotoğraf: DHA)
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(Fotoğraf: DHA)
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(Fotoğraf: DHA)
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(Fotoğraf: İHA)
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(Fotoğraf: İHA)
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(Fotoğraf: İHA)
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