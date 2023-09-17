Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekçi de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yangında 10 evin yandığını belirterek, "Ailelerden dört tanesi sürekli burada oturan ailelerimiz. Diğerleri dışarıdan yazları gelen ailelerimiz. Üç de ahırımız yandı. Şükürler olsun ki tabii ki en büyük tesellimiz de can kaybımız yok, herhangi bir hayvan telefi de yok. Onları kurtarmışlar. Yarından itibaren AFAD gelecek, genel afet kapsamına girmesi de olumlu bir durum. Onların ölçüleri var. Burada olan yangın afet çerçevesinde değerlendirilecek. Dolayısıyla vatandaşlarımıza konut yapımı, ahırlarının yapımı için AFAD'ın, devletimizin yardımları söz konusu olacak. Bu arada da bunlar yapılıncaya kadar biz yarından itibaren geçici olarak hem vatandaşların barınması için hem hayvanlarının kışı geçirecek şekilde çadırların temini için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Tabii şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarını arkadaşlarımız devam ediyorlar. Çok şükür ormana falan da bir sirayet olmaması da güzel" dedi. (Fotoğraf: İHA)