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        Haberler Dünya Bir dönem Kopenhag'ın finans merkeziydi: 17. yüzyıldan kalma binada yangın çıktı!

        Bir dönem Kopenhag'ın finans merkeziydi: 17. yüzyıldan kalma binada yangın çıktı!

        Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma eski menkul kıymetler borsa binası "Borsen"de yangın çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:54
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          Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın en eski binalarından birinde yangın çıktı ve binanın ikonik kulesi çöktü.

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          Bir zamanlar Danimarka'nın finans merkezi olan 17. yüzyıldan kalma binanın çatısı sabah saatlerinde çıkan yangında alevler içinde kaldı.

           

           

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          Parlamentonun bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın yanında yer alan bina, popüler bir turistik mekanı.

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          Sabah saatlerinde şehir merkezinde büyük duman dalgalarının yükseldiği ve insanların binanın içindeki tabloları kurtarmak için koştuğu görüldü.

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          Danimarka medyası parlamentonun bir ek binasının boşaltıldığını bildirdi.

           

           

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          İskele ile çevrelenen binanın dışında polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, can kaybı yaşanmadı.

           

           

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          Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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