Bir dönem Kopenhag'ın finans merkeziydi: 17. yüzyıldan kalma binada yangın çıktı!
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma eski menkul kıymetler borsa binası "Borsen"de yangın çıktı
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın en eski binalarından birinde yangın çıktı ve binanın ikonik kulesi çöktü.
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Bir zamanlar Danimarka'nın finans merkezi olan 17. yüzyıldan kalma binanın çatısı sabah saatlerinde çıkan yangında alevler içinde kaldı.
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Parlamentonun bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın yanında yer alan bina, popüler bir turistik mekanı.
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Sabah saatlerinde şehir merkezinde büyük duman dalgalarının yükseldiği ve insanların binanın içindeki tabloları kurtarmak için koştuğu görüldü.
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Danimarka medyası parlamentonun bir ek binasının boşaltıldığını bildirdi.
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İskele ile çevrelenen binanın dışında polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, can kaybı yaşanmadı.
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Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.