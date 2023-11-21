Bir dev daha Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
Serie A ekibi Milan bek pozisyonunda kadrodaki eksiklik nedeniyle, gündemine Ferdi Kadıoğlu'nu aldı! Ocak transfer döneminde milli yıldız için ciddi bir şekilde masaya oturması bekleniyor. İşte detaylar
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Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'na talipler artıyor.
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İtalya basınında Radio Rossonera'nın haberine göre, Serie A ekibi Milan bek pozisyonunda kadrodaki eksiklik nedeniyle, gündemine Ferdi Kadıoğlu'nu aldı.
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Daha çok sol bek pozisyonu için düşünülen Ferdi'nin sağ bekte de oynayabilmesi, Milan'ın transferde ısrarcılığını artırırken, Ocak transfer döneminde milli yıldız için ciddi bir şekilde masaya oturması bekleniyor.
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Milan bek transferinde Ferdi dışında da alternatiflere yönelirken, kısa süre için görüşmelere başlayarak eksiği gidermeyi planlıyor.
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Bu sezon 24 yaşındaki Ferdi, sarı-lacivertli forma ile 18 resmi maça çıkarken takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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