Bir ay bedava pizza dağıtma sözü veren pizzacı: Umduğumun üç misline mal olacak ama mutluyum
Hayat pahalılığından dolayı sıkıntı çekenlerle dayanışmak için bir ay süreyle bedava pizza dağıtmayı vaadeden Edinburghlu pizzacı, projenin umduğundan çok daha stresli ve maliyetli olduğunu ama pişman olmadığını söylüyor.
Edinburgh'da, hayat pahalılığı karşısında halkla dayanışmak için bir ay boyunca isteyene ücretsiz pizza dağıtmayı vadeden pizzacı Marc Wilkinson, halen devam eden deneyimin çok stresli geçtiğini söylüyor.
Morningside semtindeki Pure Pizza dükkanının sahibi 55 yaşındaki Marc Wilkinson, bedava pizza teklifinden yararlanmak için tahmin ettiğinden çok fazla sayıda insan gelmeye başlayınca bir panik yaşamış.
Wilkinson şimdi, bir aylık dayanışma tamamlandığında, ilk tahminlerinin üç misline mal olacağını düşünüyor ama yine de Ocak sonuna kadar sözünü tutmaya kararlı olduğunu söylüyor.
Pizzacı Wilkinson bu ayın başlarında BBC'ye, hayat pahalılığıyla boğuşan insanlara yardımcı olmak için bir iyilik yapacağını ve bir ay isteyen herkese bedava pizza vereceğini söylemişti.
Wilkinson, her sabah 11.00 sularında dükkanını açtığı an sıraya giren kalabalıklara şimdiye kadar binlerce bedava pizza verdiğini söylüyor.
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Bir ay bedava pizza dağıtma sözü veren pizzacı: Umduğumun üç misline mal olacak ama mutluyum/bir-ay-bedava-pizza-dagitma-sozu-veren-pizzaci-umdugumun-uc-misline-mal-olacak-ama-mutluyum-3557491
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