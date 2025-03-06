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        Bir anda kanlar içinde yere yığıldı

        Mardin'de 42 yaşındaki Yıldız C. silahlı saldırıya uğradı. Peş peşe silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 01:00 Güncelleme: 06.03.2025 - 01:00
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        Bir anda kanlar içinde yere yığıldı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir binanın içerisinde silahlı saldırıya uğrayan Yıldız C. (42), ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binadan peş peşe silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sesin geldiği binada yaptığı kontrolde, Yıldız C.yi kanlar içerisinde yaralı halde buldu. Ağır yaralı olduğu belirlenen Yıldız C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Yıldız C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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