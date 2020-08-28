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Doğanlar Yatırım Holding, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Biotrend Enerji'yi halka arz edecek. Ülke genelinde evsel atığın yaklaşık yüzde 25'ini işler hale getiren şirketin enerji alanında portföy büyüklüğü ise 120 MW mertebesinde

2012 yılında teknolojik bir üretim ve uygulama merkezi olarak kurulan ve alternatif enerji üretimi konusunda da hizmet veren BioTRend Enerji, Türkiye genelinde; biyokütle, evsel katı atık ayrıştırma, gazlaştırma – yakma ve ATY Üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri ile ilgili yatırımlara sahip.

Firma, enerji ihtiyacını çevreci kaynaklardan sağlayarak, çöpgazı, biyokütle, atıktan türetilmiş yakıt kaynaklarını enerjiye dönüştürüyor.

Şirketten yapılan açıklamada yıllık 120 bin 450 mw üretim kapasitesine ulaşıldığı ve ülke genelinde 185 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılandığı ifade edildi.