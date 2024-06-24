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        Haberler Gündem Bingöl'de ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı - Güncel haberler

        Ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 18:56 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:56
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        Ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı
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        M.A. idaresindeki ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Murat D. ve Faruk G'ye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ticari taksinin sürücüsü gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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