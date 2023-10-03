Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bingöl'de deprem! 3 Ekim 2023 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Bingöl'de deprem! İşte 3 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD her gün Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 3 Ekim'de Bingöl'de deprem oldu. İşte 3 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 3 Ekim Salı günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 3 Ekim gününün ilk saatlerin yerin 4 km derinliğinde Bingöl Yedisu'da deprem meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "3 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          BİNGÖL'DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 3 Ekim Salı günü saat 02:20'de Bingöl Yedisu'da deprem oldu.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        İstanbul'da yaşandı! 13 yaşında kız çocuğu... Takside taciz!
        İstanbul'da yaşandı! 13 yaşında kız çocuğu... Takside taciz!
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Habertürk Anasayfa