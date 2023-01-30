Bingöl'de 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek

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Bingöl'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kentteki 205 okulun bakım ve onarımını yaparak öğretmen ve öğrencilerle buluşturduklarını söyledi. Merkezde Sütana Kızılay Anaokulunu ve Genç ilçesinde Saadet Özge Anaokulunu açtıklarını belirten Yücel, Kiğı ilçesinde ise öğretmenlerin barınma sorununu çözmek için tam donanımlı öğretmenevini faaliyete aldıklarını belirtti. 15 BİN 700 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YEMEK Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan fırın atölyesinde, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimine başladıklarını anlatan Yücel, "Geçen yıl toplam 10 bin 51 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti verdik. Yemek verilen okul öncesi öğrencilerimizin sayısını 465'ten 5 bin 683'e çıkararak anaokulları, anasınıfları ve bünyesinde anasınıfı bulunan tüm okullara yemek hizmeti vermeyi hedefliyoruz. 2023'te toplam 15 bin 700'e yakın öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verilecektir." diye konuştu.

26 KÖY OKULU YENİLENDİ Köy Yaşam Merkezi Projesi ile kentte atıl durumdaki 26 köy okulunu yenilediklerini bildiren Yücel, şöyle devam etti: "İlimizde mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 163'ten 2 bin 932'ye çıkardık. Döner sermaye işletmesi bulunan 3 mesleki ve teknik anadolu lisemiz ile mesleki eğitim merkezlerimizin gelirini 2022 sonu itibarıyla 9.4 milyon liraya yükselttik. İlçelerimiz ve merkez ilçe de bulunan 8 Halk Eğitimi Merkezinde 3 bin 736 kurs açılmış, bu kurslara 56 bin 764 kursiyer katılım sağlamıştır. 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' sloganıyla başlattığımız çalışmalar kapsamında 128 yeni kütüphane yapılmış, Sıfır Atık Projesi kapsamında da 3 yeni kütüphane kurulmuştur. Bu kütüphanelerdeki toplam kitap sayımız 385 bin 512'dir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 81 ilde başlatılan 'Aile Okul' projesi ile ilimizde kısa sürede 3 bin 84 velimiz eğitimden yararlandı. Açılan kurslarda ailelere 8 ana başlıkta eğitimler verildi."

EĞİTİME YENİDEN KAZANDIRMA PROJESİ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan kayıt dışı öğrencileri, erken uyarı sistemi ile tespit ederek eğitime kazandırmak için çalıştıklarını aktaran Yücel, "Merkezdeki ve köydeki muhtarlarımızla toplantı yapıldı. Eğitime Yeniden Kazandırma Projesi kapsamında, öğretmenlerden oluşturulan komisyonlar kent genelinde 36 öğrencinin uzun süredir devamsızlık yaptığını tespit etti. Öğrencileri evlerinde ziyaret eden öğretmenlerin ikna çalışması sonucu 20 öğrenci yeniden eğitime kazandırıldı." ifadelerini kullandı.