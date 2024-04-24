Binance'in kurucusu için istenen ceza belli oldu

Salı günü görülen duruşmada ABD'li savcılar, kara para aklama suçlamalarını kabul eden dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ) için 36 ay hapis cezası talebinde bulundu.

ABD'li savcılar duruşmada ABD Bölge Mahkemesi'ne, "Zhao'nun ABD yasalarını kasıtlı olarak ihlal etmesinin boyutu ve bunun sonuçları göz önüne alındığında, 36 ay hapis cezası verilmesini talep etmekteyiz" dedi.

Zhao, hakkındaki kara para aklama suçlamalarını ve 4.3 milyar dolar para cezasını kabul ederek istifa etmişti.

Zhao’nun avukatları, geçen yıl 50 milyon dolarlık para cezasını kabul ederken 18 aya kadar verilecek olan hapis cezasına itiraz etmeyecekleri yönünde bir karar aldıklarını ifade etmişti. Zhao'nun duruşması 30 Nisan'a ertelenirken bu duruşmada hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Suçlamalar sonrası geçtiğimiz Kasım ayında ABD Adalet Bakanı Merrick Garland Binance'in söz konusu ihlalleri kasten gerçekleştirdiğini kabul ettiğini belirterek Binance'in ödeyeceği yaklaşık 4,3 milyar doların bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri olduğunu vurgulamıştı.

Anlaşmanın bir parçası olarak Binance'e bir izleme ve raporlama zorunluluğu da getirildiğinin bilgisini veren Garland, şirketin geçmiş işlemleri incelemesi ve şüpheli faaliyetleri federal yetkililere bildirmesi gerektiğini kaydetmişti.

YENİ CEO RICHARD TENG OLMUŞTU

Çin'de doğup ve 12 yaşında Kanada’ya göçen Binance CEO'su Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.