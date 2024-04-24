İstanbul'da konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti

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TCMB'nin yayımladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre; şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 oranında arttı, reel olarak (enflasyondan arındırılmış) ise yüzde 5,1 oranında azaldı.

DOLAR BAZINDA DÜŞÜŞ 5. AYINDA

Konut fiyatları TL bazında yükselirken dolar bazında üst üste 5. ayda da düştü. Türkiye ortalaması metrekare başına 1019.7 dolar olurken, İstanbul ortalaması metrekare başına 1476.6 dolara geriledi.

İstanbul'da dolar bazında konut fiyatları, Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

TARİH TÜRKİYE ORT. (DOLAR) İSTANBUL ORT. (DOLAR) 2022-01 552.2 869.5 2022-02 633.6 1013.9 2022-03 651.2 1050.3 2022-04 718.0 1173.8 2022-05 763.3 1252.6 2022-06 765.0 1251.6 2022-07 799.7 1297.0 2022-08 835.0 1357.9 2022-09 865.8 1403.0 2022-10 890.4 1431.7 2022-11 911.4 1440.7 2022-12 950.9 1493.6 2023-01 994.2 1538.8 2023-02 1085.8 1685.6 2023-03 1144.9 1773.5 2023-04 1180.7 1815.1 2023-05 1194.5 1822.1 2023-06 1064.4 1608.9 2023-07 1001.5 1493.7 2023-08 1030.2 1545.5 2023-09 1078.5 1616.7 2023-10 1077.2 1590.1 2023-11 1057.7 1555.9 2023-12 1048.3 1522.5 2024-01 1027.7 1500.2 2024-02 1019.7 1476.6 Detaylar birazdan...