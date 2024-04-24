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        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti

        İstanbul Bayrampaşa'da esnaf Adem Gökhan'ın kardeşi aracıyla, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan Keskin'in oğlunun ayağını ezdi. Adem Gökhan, hastane masraflarını ödemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. 47 yaşındaki Ercan Keskin, çıkan tartışmada Adem Gökhan ve beraberindeki iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ercan Keskin'in kardeşi Cengiz Keskin, "Daha önce dükkan içerisinde küçük çaplı bir saldırıya uğramışlardı. Ben konuşmak için gittiğimde, karşımdakilerin saldırıya geçmek dışında bir niyeti olmadığını gördüm. Ortamı yumuşatmaya çalıştım ama bana da bıçakla saldırmaya kalktılar. Kendimi korumasaydım, ben de hayatımı kaybedebilirdim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:15
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        • 1

          Bayrampaşa'da geçtiğimiz ay iddiaya göre, restoran işletmecisi Adem Gökhan'ın kardeşinin kullandığı araç, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan Keskin'in küçük oğlunun ayağını arabayla ezdi.

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          Kazada, aracın içinde bulunan Adem Gökhan, hastane masraflarını ödemedi. Bunun üzerine Adem Gökhan ile Keskin arasında tartışma çıktı.

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          Bayrampaşa Emintaş İhsan Atlı Sanayi Sitesi'nde, dün sabah saatlerinde bu nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

        • 4

          Keskin, Adem Gökhan ve beraberindeki iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

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          47 yaşındaki iki çocuk babası Ercan Keskin (fotoğraftaki), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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          Ercan Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere Giresun'a götürüldü.

          Şüphelilerin daha önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları öğrenildi.

        • 7

          OĞLUNUN AYAĞININ EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

          Ercan Keskin'in oğlunun ayağının ezilme anı ise güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

        • 8

          Görüntülerde, Ercan Keskin'in oğlu, aracını iş yerinin önüne park ettikten sonra bagajını açıp kapatıyor. Daha sonra arkasını döndüğü sırada Adem Gökhan'ın kardeşinin kullandığı cip, Keskin'in oğlunun ayağını eziyor. Çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor.

        • 9

          TAHTALI SOPALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

          Görüntülerde, kalabalık iki grup arasında çıkan kavgada pazar tezgahlarında kullanılan tahtaların da kullanıldığı görülüyor. Üzerinde önlük olan bir kişi ise elinde sopa ile grubu dağıtmaya çalışıyor.

        • 10

          Ercan Keskin'in kardeşi Cengiz Keskin, "Bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce, vefat eden abimin küçük oğlunun ayağını araçla ezmişlerdi. Bu olayın ardından aralarında sorunlar başladı. Abim dün 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bu saldırı, öldürmeye teşebbüs anlamına geliyor. Aldığı yaralar ölümcül nitelikteydi ve sonucunda abimi kaybettik. Olay yerindeydim, abim bana durumu bildirdi. Daha önce dükkan içerisinde küçük çaplı bir saldırıya uğramışlardı. Ben konuşmak için gittiğimde, karşımdakilerin saldırıya geçmek dışında bir niyeti olmadığını gördüm. Ortamı yumuşatmaya çalıştım ama bana da bıçakla saldırmaya kalktılar. Kendimi korumasaydım, ben de hayatımı kaybedebilirdim" diye konuştu.

        • 11

          Adli Tıp Kurumu önüne, oğlu Ercan Keskin'in cenazesini almak için gelen 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Halil İbrahim Keskin, "Oğlum 3 kişi tarafından bıçaklandı. Cenazemizi Giresun'a götüreceğiz. Evli ve iki çocuğu vardı" dedi.

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