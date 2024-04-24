Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti

Ercan Keskin'in kardeşi Cengiz Keskin, "Bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce, vefat eden abimin küçük oğlunun ayağını araçla ezmişlerdi. Bu olayın ardından aralarında sorunlar başladı. Abim dün 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bu saldırı, öldürmeye teşebbüs anlamına geliyor. Aldığı yaralar ölümcül nitelikteydi ve sonucunda abimi kaybettik. Olay yerindeydim, abim bana durumu bildirdi. Daha önce dükkan içerisinde küçük çaplı bir saldırıya uğramışlardı. Ben konuşmak için gittiğimde, karşımdakilerin saldırıya geçmek dışında bir niyeti olmadığını gördüm. Ortamı yumuşatmaya çalıştım ama bana da bıçakla saldırmaya kalktılar. Kendimi korumasaydım, ben de hayatımı kaybedebilirdim" diye konuştu.