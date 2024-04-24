Tuğba Özerk, evliliğe küs değilim

"EVLİLİĞE KÜS DEĞİLİM"

Tuğba Özerk; "Gerçekten yürekten kutlarım sizleri, böyle büyük aşklar, aşklar ve evlilikler de var. Ne mutlu size, benim de üç evliliğim oldu ve bitti ancak evliliğe küs değilim ama nasipten ötesi de yok diyelim" şeklinde konuştu.