3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
Afrika üzerinden Akdeniz, Ege ve Marmara'yı 3 gündür etkisini alan çöl tozu etkisini artırıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'yı turuncuya boyayan çöl tozu, birkaç gün daha Türkiye'yi etkilemeye devam etmesi beklenirken, Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çamur yağabilir. Lodosun etkisiyle Sahra Çölü üzerinden Akdeniz'in büyük bölümünde 3 gündür devam eden toz taşınımı, birkaç gün daha etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de de etkili olan toz taşınımı ile ilgili yeni uyarılarda bulundu.
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Açıklamada, Marmara Bölgesi'nde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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AA'da yer alan habere göre Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde toz taşınımı beklendiği bildirildi.
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Açıklamada, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Ankara Valiliği, bugün il genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.
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EDİRNE'DE ÇAMURLA KARIŞIK YAĞIŞ GÖRÜLDÜ
Edirne'de de çamurla karışık yağış görüldü. Kentte toz taşınımı nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamur oldu.
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Araçları kirlenen sürücülerden bazıları kendi imkanlarıyla temizlik yaparken bazıları da oto yıkamacılara gitti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde gün boyu toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinden azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
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Öte yandan çöl tozu nedeniyle Bursa, Denizli ve Aydın Valiliği de uyarılarda bulundu.
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Yunanistan'da etkili olan çöl tozu dikkat çeken görüntüler ortaya çıkardı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düştüğü gözlemlendi.
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