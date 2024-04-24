‘TİNA’NIN EVE DÖNÜŞÜ FARKLI İHTİMALLERİ GÜNDEME GETİRİYOR

Korhan Berzeg’in 74 gün sonra eve dönen köpeği ‘Tina’nın, bakımlı olması, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmaması ve patilerinin temiz olması ise farklı ihtimalleri de gündeme getiriyor. İlk olarak yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirilen ‘Tina'nın, incelenen dışkı ve kan örneklerinde de doğada kalmadığı bulgularına ulaşılmıştı. Yetkililer, dere kenarında bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olması halinde, kaybolmanın dışında faklı ihtimallerin de gündeme geleceğini ve soruşturmanın bu yönde yürütüleceğini kaydetti.