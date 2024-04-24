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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'nin yüzde 50'si bile yetti! - Galatasaray Haberleri

        Icardi'nin yüzde 50'si bile yetti!

        Geçen sezon Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta başrollerden biri olan Mauro Icardi son düzlüğe girilirken yine şampiyonluk modunu açtı. Geçen sezon son dokuz maça 13 gol sığdıran Arjantinli, sakat sakat oynasa da son beş maçını da boş geçmedi!

        Giriş: 24.04.2024 - 09:56 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:56
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        Yüzde 50'si bile yetti!
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        Süper Lig'de son beş haftaya girilirken Mauro Icardi şampiyonluk modunu da açtı. Geçen sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'ı ayağa kaldıran isimlerden biri olan Arjantinli yıldız, son düzlükte yine ipleri eline aldı.

        SEZONUN GENELİNDE SAKAT SAKAT OYNADI!

        Maç ritmi olmamasına rağmen bu sezona fırtına gibi giren Icardi, 21 Ekim'deki Beşiktaş maçına kadar sekiz maçta 12 gol atmıştı. Derbide Ghezzal'in müdahalesi sonrasında sakatlanan ve iğne tedavisiyle sahaya çıkan Arjantinli golcünün performansı ilerleyen haftalarda düşmüştü.

        Son milli ara öncesinde ayak bileğindeki sakatlığı geçen ancak bu kez bir başka sakatlıkla boğuşan Icardi, milli ara dönüşünde yüzde 100 olmamasına rağmen ritim yakaladı.

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        8 Mart'taki Çaykur Rizespor maçında 1 gol 1 asistle oynayan Arjantinli, ligdeki son beş maçın tamamında gol bulmayı başardı. Kasımpaşa karşısında penaltı kaçırsa da 2 gol atan tecrübeli golcü, Hatayspor müsabakasında da 3 puanı getiren isim oldu. Alanyaspor müsabakasında farkı 4'e çıkaran golü kaydeden Icardi, Pendikspor maçında ise kilidi açan isim oldu.

        DERİNE GELDİ, OYUNU KENDİ KURDU

        Lusamba, Ndiaye ve Gökcan'la merkezi iyi kapatan Pendikspor karşısında pas ritmi yakalamakta zorlanan Galatasaray'da Icardi sahneye çıktı. Ön bölgede topla buluşmakta zorlanan Arjantinli 35. dakikada orta sahaya kadar geldi ve bir orta saha gibi oyun kurmaya başladı.

        Mertens'in half space diye tabir edilen bölgede konumlanmasıyla Belçikalı yıldızı gören ve devamında hemen koşu atmayıp kendini unutturan Icardi, Mertens'in duvar olmasıyla ceza sahası dışından şık bir vuruşla perdeyi açtı, Galatasaray bu golden sonra rahatladı.

        YÜZDE 50'Sİ BİLE YETTİ

        Bu sezon yüzde 100'üyle oynama fırsatı bulamayan ve sahaya ağrılarla çıkan Icardi'nin Pendikspor karşılaşmasında da ağrılarla oynadığı ortaya çıktı. Müsabakanın ardından konuşan Okan Buruk, Arjantinli yıldızın hafta içinde ağrıları bulunduğunu ancak takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini dile getirdi. Icardi dün yapılan antrenmana ağrıları nedeniyle katılmadı ve dinlendirildi.

        GEÇEN SEZON DA SON DÜZLÜKTE AÇILMIŞTI

        Ligin ilk yarısında sadece beş gol atabilen Arjantinli, ikinci yarıda bulduğu 17 gol ile sezonu 22 golle tamamlarken şampiyonluktaki en kritik haftalarda Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte başrolü almıştı. Ligde forma giydiği son dokuz haftanın 8'inde gol bulan ve sadece bir maçı boş geçen Icardi, son dokuz maça 13 gol sığdırmıştı.

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