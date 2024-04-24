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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler ligdeki Fenerbahçe derbisine çevrildi. Serdar Topraktepe'nin nasıl bir kadroyla derbiye çıkacağı merak edilirken, siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un da son durumu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:39
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        • 1

          Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

        • 2

          7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak mücadelede taraftarı önünde turu geçmek isteyen siyah beyazlılar, rotasını cumartesi günkü Fenerbahçe derbisine çevirdi.

        • 3

          Siyah beyazlılarda en çok merak edilen konu ise Semih Kılıçsoy’un derbide forma giyip giymeyeceği...

        • 4

          Sakatlığı nedeniyle lig ve kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahada olamayan genç futbolcunun takıma dönüşü bekleniyor.

        • 5

          Takımla antrenmanlara çıkması beklenen 18 yaşındaki forvetin, zorlu derbide sahada olacağı öğrenildi.

        • 6

          Bu sezon 19 lig maçında 10 kez fileleri sarsan Semih Kılıçsoy, 2 de asist yaptı.

        • 7

          SVENSSON'UN YERİNE ONU BULUT

          Semih gibi derbide formasına kavuşacak bir diğer isimse Onur Bulut.

        • 8

          Sakatlığını atlatan tecrübeli sağ bekin, kart cezalısı Svensson’un yokluğunda 11’de olması bekleniyor.

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