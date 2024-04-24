Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler ligdeki Fenerbahçe derbisine çevrildi. Serdar Topraktepe'nin nasıl bir kadroyla derbiye çıkacağı merak edilirken, siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un da son durumu belli oldu.
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
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7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak mücadelede taraftarı önünde turu geçmek isteyen siyah beyazlılar, rotasını cumartesi günkü Fenerbahçe derbisine çevirdi.
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Siyah beyazlılarda en çok merak edilen konu ise Semih Kılıçsoy’un derbide forma giyip giymeyeceği...
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Sakatlığı nedeniyle lig ve kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahada olamayan genç futbolcunun takıma dönüşü bekleniyor.
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Takımla antrenmanlara çıkması beklenen 18 yaşındaki forvetin, zorlu derbide sahada olacağı öğrenildi.
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Bu sezon 19 lig maçında 10 kez fileleri sarsan Semih Kılıçsoy, 2 de asist yaptı.
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SVENSSON'UN YERİNE ONU BULUT
Semih gibi derbide formasına kavuşacak bir diğer isimse Onur Bulut.
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Sakatlığını atlatan tecrübeli sağ bekin, kart cezalısı Svensson’un yokluğunda 11’de olması bekleniyor.