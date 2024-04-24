John Lennon'ın 50 yıldır kayıp gitarı açık artırmaya çıkıyor

McCartney’nin internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denilmişti: Geçen sene başlayan arayışlar sonucunda Paul’un 1972'de ‘çalınan’ 1961 yapımı Höfner 500/1 bas gitarı, kendisine teslim edilmiştir. Gitar, Höfner tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Paul, arama kampanyasına ortak olan herkese minnettar.

Paul McCartney, daha önceleri bu enstrümana aşık olduğunu söylemişti. McCartney’e göre, Höfner bas gitar, diğer birçok elektrogitara göre daha simetrik bir şekle sahip.