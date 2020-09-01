Elazığ’da klasik otomobil tutkusu bulunan bir çocuk babası 60 yaşındaki Ateş Yağmur, 7 yıl önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1974 model Anadol marka otomobili görünce, bin liraya satın aldı.
İHA'nın haberine göre otomobilin orijinal parçalarına dokunmadan 15 bin lira masraf yapan Ateş, aracı yürür duruma getirdi.
Daha sonra özenle bakımları yapılan 46 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı.
Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Yağmur’a satması için 50 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi.
100 bin TL verseler dahi aracını satmayacağını belirten Yağmur, aracını kızına bırakacağını dile getirdi.
"BİR KIZIM VAR BU DA BENİM OĞLUM"
Aracı köyde birinden aldığını belirten Ateş Yağmur, "Aracı beğenip bin liraya satın aldım. Millet bana güldü. 'Araba arabalıktan çıkmış götür sahibinden paranı geri al' dediler. Ancak ben arabayı ayağa kaldırım. Çok masraf ettim. Hobimdir, klasik araca para harcamayı severim. Lüks araba sevmem, bana gelmez. 1974 model yerli yapımdır. 15 bin lira masraf yaptım. Üzerinde koltuk diye bir şey yoktu. Bir kızım var, bu da benim oğlum. İnsan evladından ayrılır mı ayrılmaz. Aracımı çok seviyorum” dedi.
"50 BİN LİRA TEKLİF ETTİLER VERMEDİM"
Günlük temizlik yaptığını aktaran Yağmur, "50 bin TL teklif ettiler vermedim. 100 bin lira verseler yine kabul etmem. Arabamı satmaya niyetim yok. Değeri biçilmez bu aracın. Sevdiğimden satmıyorum. Vasiyet yaptım, öldüğümde kızıma vereceğim. O da oğluna verir. Hatay ve İskenderun’a gittim. 2 bin 300 kilometre yol yaptım yorulmadım. Aracıma güveniyorum ve memnunum. İstanbul’a gözü kapalı gider gelirim. Gittiğim yerde millet toplanıyor. Aracıma bakıyorlar ve merak ediyorlar. Diyorum gidin lüks araca bakın diyorum. 'Senin araç klasik araç... Lüks araç görürüz ama bunu bulamayız' diyorlar. Resim çekmek için müsaade istiyorlar. Ben de çekin diyorum” diye konuştu.
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