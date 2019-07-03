03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Antakya ilçesinde 5 yıldızlı otel yapımı için başlatılan temel kazma çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve milattan sonra 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tek parça taban mozaiğinin sergilenmesi için 9 yıldır yürütülen çalışmalar sona yaklaştı.
AA'nın haberine göre zengin mozaikleriyle ünlü kentte, bin 200 metrekare alanı kaplayan ve o dönemlerde "kamu alanı" olarak kullanıldığı düşünülen mozaik, devasa büyüklüğü, üzerindeki geometrik şekilleri ve birbirini tekrar etmeyen figür içeriğiyle göz dolduruyor.
Gün yüzüne çıkarılması için arkeologların büyük bir titizlikle çalıştığı eser, el dokuma kilimi andıran görüntüsüyle dikkatleri çekiyor.
Otelin alt bölümünde oluşturulacak müzeyle önümüzdeki aylarda ziyarete açılması ön görülen eser, zarafeti ve görüntüsüyle misafirlerini tarihi yolculuğa çıkaracak.
"DÜNYANIN TEK PARÇA VE EN BÜYÜK TABAN MOZAİĞİ"
Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı, yaptığı açıklamada, 9 yıllık hummalı çalışmanın sonuna geldiklerini söyledi.
Kazı çalışmaları sırasında çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Yastı, en önemli ve ünik eserin ise bin 200 metrekare alanı kaplayan taban mozaiği olduğunu ifade etti.
Bu eserin, birçok mozaiğin daha sergileneceği müzenin gözdesi olacağının altını çizen Yastı, şöyle devam etti:
"Antakya'nın antik çağlardaki kent dokusunun bilinir olan kısmı, evlerin ve villaların taban mozaikleridir. Dolayısıyla burada taban mozaikleriyle karşılaşmak bizi hiç şaşırtmadı. Bu eser de bir kere daha Antakya mozaiklerinin Türkiye'nin ve dünyanın en iyi ve en kaliteli mozaikleri olduğunu belgeledi. Buradaki çalışma 17 bin metrekarelik bir alanda yapıldı. Antiokhaeia Antik Kenti'nin çekirdek dokusunda bulunan bir alan. Dolayısıyla burada villalar da kamusal alanlar da vardı. Bin 200 metrekareye yakın tek parça mozaiğin, büyük bir kamusal alanın taban mozaiği olduğunu düşünüyoruz."
Yastı, geometrik bezemelerle süslü ve birbirini tekrar etmeyen figür içerikli özgün mozaiğin büyük beğeni toplayacağını düşündüklerini ifade etti.
Eserin desen ve kıvrımları bakımından adeta bir kilimi de andırdığına dikkati çeken Yastı, şöyle konuştu:
"Halı gibi kıvrımlı olarak dikkatleri çekiyor. Milattan sonra 526 ve 528 yıllarındaki büyük depremlerin sonucu eser o şekilde kıvrılmış. Kısmen korunmuş kısmen belli yerlerinde tahribat olmuş. Dünyanın tek parça ve en büyük taban mozaiği şu anda Antakya'da ve Müze Otel Projesi'nin Bakanlığımıza ait müze kısmında. Mozaik özgün yerinde sergilenecek ve çok yakın zamanda da ziyaretçileriyle buluşacak."
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