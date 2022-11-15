BİM'de bu hafta; Ankastre seti, pijama takımları, erkek bakım seti, UHD Android TV'ler, kablosuz oyun konsolu, ses ve görüntü aktarım cihazı, kablosuz kulaklık, TV arkası raf, boyama setleri, kelime oyunu, TYT soru bankası, hikaye kitapları, 8 bölmeli çok amaçlı dolap, saklama kabı çeşitleri gibi daha birçok ürün raflardaki yerini alıyor. İşte 18 Kasım 2022 BİM indirimli ürünler listesi...