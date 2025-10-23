Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu yayında: 24 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girecek?

        BİM aktüel 24 Ekim kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimleri

        BİM 24 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; ankastre set, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 24 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 00:28 Güncelleme: 23.10.2025 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 24 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        "Buna anlam vermek zor!"
        "Buna anlam vermek zor!"
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Habertürk Anasayfa