BİM 23 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta birçok indirimli ürün satışa sunulacak. BİM aktüel kataloğunda; küçük ev aletleri, otomobil gereçleri, teknolojik aletler gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte 23 Eylül 2022 BİM katalog ürünleri