BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta 22 Mayıs Cuma günü yerine bugün satışa çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğunda Samsung marka cep telefonu ve Kumtel ankastre set öne çıkıyor. Ayrıca mutfak gereci, züccaciye ürününün yanı sıra spor ürünleri ve çocuk, ev tesktil ürünleri de bu haftranın dikkat çeken ürünleri arasında. BİM 20 Mayıs 2020 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu haberimizde.