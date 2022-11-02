BİM indirimli ürünler listesi 4 Kasım'da alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Her salı ve cuma günü olduğu gibi güncel olarak yayınlanan BİM aktüel kataloğunda yer alan fırsat ürünlerini haberimizde derledik. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...