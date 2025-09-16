Habertürk
        BİM aktüel ürünler 16 Eylül 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 16 Eylül 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Salı ve Cuma günleri indirim kataloğu güncelleniyor. Güldal Klasik Çamaşır Suyu 4 L 66,50 TL, Abc Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 119 TL, Doa Lavabo Aç 1000 ml 45 TL, Doa Arap Sabunu 1000 ml 45 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler 16 Eylül 2025 kataloğu

        Giriş: 16.09.2025 - 09:28 Güncelleme: 16.09.2025 - 09:28
          BİM 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı gününe özel çamaşır suyu, ruj, dudak parlatıcı, makine tuzu, kağıt havlu, deterjan indirimde yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler 16 Eylül 2025

          16 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Kalem Ruj 269 TL

          Dudak Parlatıcısı 279 TL

          Krem Kapatıcı 289 TL

          Likit Allık 279 TL

          Maskara 279 TL

          Güldal Klasik Çamaşır Suyu 4 L 66,50 TL

          Abc Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 119 TL

          Doa Lavabo Aç 1000 ml 45 TL

          Doa Arap Sabunu 1000 ml 45 TL

          Bind Activit Bulaşık Makinesi Tablet 100'lü 199 TL

          Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

          Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 kg 65 TL

          Sparx Bulaşık Makinesi Parlatıcı Ve Kurutucu 400 ml 65 TL

          Blume Kağıt Havlu 16'lı 129 TL

          Tuvalet Kağıdı Blume 40'lı 189 TL

          Sleepy Bio Natural Bebek Bezi Kanallı Premium 299 TL

          Alo Toz Deterjan 8 Kg 349 TL

