BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi: Bu hafta 8 Mart 2024 BİM katalog ürünleri
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri yarın raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında Ramazan ayına özel seccade, zikirmatik, şal ve gıda ürünleri ön plana çıkıyor. Ayrıca 8 Mart 2024 BİM kataloğunda hırdavat ürünleri de dikkat çekti. İşte BİM 8 Mart 2024 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
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BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu zincir marketin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 8 Mart 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 8 MART 2024 KATALOĞU
Senna 50 İnç Ultra HD Google TV - 10.999 TL
Senna 32 İnç HD Ready Android 13 Smart TV - 4.299 TL
Tecno Spark 10 128 GB Cep Telefonu - 5.499 TL
Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu - 4.999 TL
Polosmart 10.000 MAH Powerbank - 279 TL
Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı - 249 TL
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SGS Allen Anahtar Takımı - 125 TL
SGS Demir Testere Kolu 3000 mm - 79 TL
SGS Çatal Başlı Çekiç - 75 TL
SGS Metal Sabit Sırık - 59 TL
SGS Plastik Çekpas - 49 TL
SGS Cırt Kelepçe Seti - 39 TL
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SGS Kırıcı-Delici Matkap - 1.599 TL
Proware 58 Parça Cy-l Mini Tornavida Seti - 349 TL
Polisan Acqua Tavan Boyası - 399 TL
SGS Silikon Tabancası - 75 TL
Çok Amaçlı Elastik Kova - 79 TL
Akritik Siliconize Çift Taraflı Bant - 29 TL
Sarı Çizme - 179 TL
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Çaydanlık - 429 TL
Glass in Love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz - 109 TL
Glass in Love Simli Çift Cidarlı Bardak - 99 TL
Benante Yuvarlak Çerezlik - 99 TL
LAV Vera Çay Seti - 169 TL
LAV Espresso Bardağı 3'lü - 44,50 TL
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Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti - 879 TL
Hobby Life Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu - 179 TL
Desenli Kahve Bardağı - 11,50 TL
North Pasific Çelik Termos Bardak - 189 TL
Benante Metal Havluluk - 149 TL
Mantar Kapak Sürahi - 75 TL
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Kiğılı DynamiC Sweatshirt - 349 TL
Mest Kadın/Erkek - 189 TL
Namaz Elbisesi - 169 TL
Kadın Yağmurluk - 99 TL
Penye Şal - 59 TL
Taşlı Zikirmatik - 49,50 TL
Desenli Seccade - 65 TL
Ören Bayan Fırfırlı Dikişsiz Bone - 41,50 TL
Dikiş ve Örgü Ürünleri - 14,50 TL
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