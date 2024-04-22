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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BİM aktüel 23 - 26 Nisan kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel indirimli ürün fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        BİM'de bu hafta neler var? İşte 23 - 26 Nisan 2024 BİM aktüel kataloğu

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 23 - 26 Nisan kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel 23 - 26 Nisan kataloğu ile fiyat listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 22:52 Güncelleme: 22.04.2024 - 22:52
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          Salı ve Cuma günleri yayımlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte 23 - 26 Nisan Cuma BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

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